 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-04
Coro dos Comuns cantou e encantou em Mação

O Coro Colectivo de Constância e do Entroncamento levou o espectáculo Coro dos Comuns ao Cine-Teatro de Mação. Trata-se de um projecto inovador idealizado por Vítor Ferreira, que em 2025 contou com o apoio da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e dos municípios de Entroncamento e Constância, no âmbito do projecto Caminhos. A vereadora da Câmara de Mação, Vanda Serra, sublinhou a importância destes espectáculos para destacar e dar continuidade à conservação do património cultural local, incentivando mais grupos, de todas as idades, a dar continuidade a projectos idênticos.

