Alverca vence Casa Pia em Rio Maior

Lincoln e Marezi marcaram os golos da vitória do Alverca na visita ao Casa Pia, por 2-0, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Rio Maior. O médio brasileiro Lincoln assinou o seu segundo golo no campeonato, aos 76 minutos, e o avançado sérvio o quarto, aos 90+9, capitalizando a superioridade numérica dos ribatejanos sobre os lisboetas, que ficaram reduzidos a 10 jogadores ainda na primeira parte, aos 45+3, por expulsão do guarda-redes Patrick Sequeira.

O Alverca subiu provisoriamente ao nono lugar, com 14 pontos, ao regressar às vitórias, após um empate e três jogos sem vencer, enquanto o Casa Pia aumentou para sete as jornadas sem ganhar, mantendo-se no 15.º posto, com nove.