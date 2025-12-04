Associação Desportiva Fazendense aproxima-se da liderança

A Associação Desportiva Fazendense encontra-se na segunda posição do Campeonato Distrital de Futebol de 1ª Divisão, após vitória por 1-0 em casa, frente ao Entroncamento Atlético Clube. A Associação Desportiva de Mação perdeu a liderança isolada após a derrota nesta 11ª jornada frente à Associação Recreativa de Porto Alto. O Clube Desportivo de Torres Novas não ficou muito atrás, com um ponto a menos que o primeiro e segundo classificados, após ter derrotado por 6-1 o Sport Abrantes e Benfica, em Abrantes. O Clube Atlético Ouriense venceu o Clube Desportivo Amiense por 1-0 em casa.

A União Futebol Comércio e Indústria de Tomar saiu derrotada novamente, desta vez frente ao Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça, por 3-1. O Sport Lisboa e Cartaxo venceu o Clube Atlético Riachense por 2-0 em casa, assim como o Grupo Desportivo “O Coruchense” que também venceu o Grupo Desportivo de Pontével por 5-2 em casa. O último jogo da jornada ficou marcado pela vitória do Atlético Clube Alcanenense, frente ao Tramagal Sport União, por 2-1 em casa da formação do Tramagal.

Após as vitórias do Estrela Futebol Clube Ouriquense (2ª Divisão, Série A) e da Associação Desportiva Recreativa e Cultural Vasco da Gama (2ª Divisão, Série B) nas suas respectivas séries, as duas equipas encontram-se isoladas na liderança dos campeonatos, invictas. Nesta sétima jornada do Campeonato Distrital de 2ª Divisão (Série A), o Grupo Desportivo Glória do Ribatejo venceu o Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo, por 2-1. O Centro de Cultura, Recreio e Desporto Moçarriense venceu o Grupo Desportivo Samora Correia B, por 6-0. O Grupo Desportivo de Benavente venceu o Grupo Desportivo Forense por 2-0 em casa. O Grupo Desportivo de Marinhais e o Sport Clube Rio Maior venceram o União de Santarém B e o Grupo Desportivo do Rebocho por 1-0 e 3-1 respectivamente.

Já na Série B do Campeonato Distrital de 2ª Divisão, o Sport Clube Ferreira do Zêzere perdeu por 3-1 em casa frente à União Desportiva Atalaiense. O Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lagartos” venceu o Clube Desportivo e Recreativo de Alferrarede por 4-1 em casa. A Liga Regional de Melhoramentos de Ortiga venceu a Casa do Povo do Pego por 3-1. O Atlético Clube Recreativo Espinheirense venceu o Vitória Futebol Clube Mindense por 3-1 em casa. No último jogo da jornada, o Atlético Clube de Pernes venceu o Sport Abrantes e Benfica B, por 6-1 em Abrantes.