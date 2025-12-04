Búzios de Coruche conquista 30 títulos e 59 pódios no distrital de natação

A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche conquistou 59 pódios no Campeonato Distrital de Absolutos, realizado em Abrantes, numa competição que decorreu em simultâneo com a Prova de Preparação de Infantis. O clube arrecadou 30 títulos de campeão distrital, 20 medalhas de prata e nove de bronze, reafirmando a solidez do trabalho desenvolvido nos vários escalões.

David Pacheco foi o atleta mais medalhado, somando seis títulos de campeão distrital e cinco medalhas de prata. No escalão feminino, Leonor Martins, Sofia Pereira e Mariana Coelho dividiram o protagonismo, cada uma com dez subidas ao pódio durante o fim-de-semana. Entre os nadadores infantis, as provas foram marcadas por excelentes prestações, traduzidas em múltiplos recordes pessoais e progressão técnica nas diferentes disciplinas. Nos escalões de juvenis, juniores e seniores, que disputaram os títulos absolutos, a Búzios voltou a destacar-se com performances consistentes e de elevado nível competitivo. Com este desempenho, a Búzios segue agora para as próximas competições nacionais com excelentes perspectivas.