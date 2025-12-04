uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-04
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.04 1ª página Desporto Búzios de Coruche conquista 30 títu ...

Búzios de Coruche conquista 30 títulos e 59 pódios no distrital de natação

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche conquistou 59 pódios no Campeonato Distrital de Absolutos, realizado em Abrantes, numa competição que decorreu em simultâneo com a Prova de Preparação de Infantis. O clube arrecadou 30 títulos de campeão distrital, 20 medalhas de prata e nove de bronze, reafirmando a solidez do trabalho desenvolvido nos vários escalões.
David Pacheco foi o atleta mais medalhado, somando seis títulos de campeão distrital e cinco medalhas de prata. No escalão feminino, Leonor Martins, Sofia Pereira e Mariana Coelho dividiram o protagonismo, cada uma com dez subidas ao pódio durante o fim-de-semana. Entre os nadadores infantis, as provas foram marcadas por excelentes prestações, traduzidas em múltiplos recordes pessoais e progressão técnica nas diferentes disciplinas. Nos escalões de juvenis, juniores e seniores, que disputaram os títulos absolutos, a Búzios voltou a destacar-se com performances consistentes e de elevado nível competitivo. Com este desempenho, a Búzios segue agora para as próximas competições nacionais com excelentes perspectivas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...