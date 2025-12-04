uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-04
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.04 1ª página Desporto Pares da NewStarDance representaram ...
Pares da NewStarDance representaram Portugal em competições internacionais
Atletas da NewStarDance estiveram em bom plano no campeonato do mundo - foto DR

Pares da NewStarDance representaram Portugal em competições internacionais

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O par Xavier Pereira & Leonor Madeira, da escola NewStarDance, representou Portugal no Campeonato do Mundo de Dança Desportiva na modalidade de Standard categoria Juventude Open, que decorreu na Polónia, alcançando o 42º lugar. A escola de dança contou também com três pares no Campeonato do Mundo de Sub-21 10 Danças, com os seguintes resultados: 18º lugar - Xavier Pereira & Leonor Madeira, (melhor par português); 31º - Eduardo Domingos & Inês Henriques; 32º - Dinis Ferreira & Luísa Tanora. “Este feito é motivo de grande orgulho para toda a equipa NewStarDance, reflectindo o talento, dedicação e trabalho árduo dos nossos jovens atletas e treinadores. A NewStarDance continuará a apostar na forte formação de qualidade dos nossos jovens, para que continuem a dignificar o nome da nossa escola, da nossa cidade e do nosso país além fronteiras”, afirma o clube em nota de imprensa.

Pares da NewStarDance representaram Portugal em competições internacionais
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...