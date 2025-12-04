Pares da NewStarDance representaram Portugal em competições internacionais

O par Xavier Pereira & Leonor Madeira, da escola NewStarDance, representou Portugal no Campeonato do Mundo de Dança Desportiva na modalidade de Standard categoria Juventude Open, que decorreu na Polónia, alcançando o 42º lugar. A escola de dança contou também com três pares no Campeonato do Mundo de Sub-21 10 Danças, com os seguintes resultados: 18º lugar - Xavier Pereira & Leonor Madeira, (melhor par português); 31º - Eduardo Domingos & Inês Henriques; 32º - Dinis Ferreira & Luísa Tanora. “Este feito é motivo de grande orgulho para toda a equipa NewStarDance, reflectindo o talento, dedicação e trabalho árduo dos nossos jovens atletas e treinadores. A NewStarDance continuará a apostar na forte formação de qualidade dos nossos jovens, para que continuem a dignificar o nome da nossa escola, da nossa cidade e do nosso país além fronteiras”, afirma o clube em nota de imprensa.