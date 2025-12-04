Pedrógão Triatlo celebrou quinto aniversário com convívio muito participado

O Pedrógão Triatlo assinalou mais um aniversário, em Pedrógão, Torres Novas, reunindo cerca de 200 participantes, entre atletas, familiares, dirigentes, parceiros e amigos do clube. A iniciativa contou ainda com a presença de várias entidades oficiais, nomeadamente o presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques, o presidente da Federação Portuguesa de Triatlo, Fernando Feijão, bem como os representantes das freguesias de Pedrógão e Uniões de Freguesia de São Pedro–Lapas–Ribeira Branca e Santa Maria–Salvador–Santiago. Marcaram também presença representantes de empresas parceiras e de clubes da região.

Ao longo do dia, os participantes foram envolvidos num programa diversificado de actividades, que teve início com um passeio de BTT durante a manhã, seguido de um peddy paper pela aldeia de Pedrógão. O almoço de convívio antecedeu as intervenções das entidades convidadas, a apresentação de um vídeo evocativo do percurso do clube e a entrega de uma surpresa aos jovens atletas. A celebração culminou com o lançamento de um balão de ar quente e um espectáculo de fogo de artifício.