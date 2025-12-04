uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-04
Edição de 2025.12.04 Desporto Piscina em Vialonga prometida há um ...

Piscina em Vialonga prometida há uma década avança para concurso público

O concurso público para a construção de uma piscina municipal em Vialonga vai ser submetido a reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira.

A proposta de lançamento do concurso público para construção da Piscina Municipal de Vialonga vai ser apresentada para deliberação em reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira. O novo equipamento desportivo será implantado junto ao Parque Urbano da Flamenga e terá três pisos: um piso de entrada, um piso semienterrado onde se desenvolverá toda a prática desportiva e um piso técnico subterrâneo, que permitirá facilitar a manutenção das infraestruturas.
Segundo disse a O MIRANTE fonte do município, o projecto contempla acessos através de rampa para pessoas com mobilidade condicionada e integra vários espaços aquáticos: uma piscina de lazer e diversão com tanque de hidromassagem, uma piscina de aprendizagem destinada a crianças com fins recreativos e uma piscina polivalente para utilização livre, ensino e aperfeiçoamento da natação.
O complexo incluirá ainda um jardim interior que possibilitará actividades desportivas ao ar livre, bem como diversos serviços de apoio, como cafetaria e sala multiusos. A área envolvente será requalificada com novas zonas de lazer, acessos e espaços de estacionamento. Recorde-se que as piscinas de Vialonga estão prometidas há mais de uma década pelos vários executivos camarários. Antes das autárquicas de 2021 o projecto foi novamente anunciado e colocado um cartaz no terreno onde vai ser construída a piscina. Na altura avançou apenas o projecto da obra e agora o assunto vai novamente a reunião de câmara.

