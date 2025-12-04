Rui Pereira é o novo treinador do GD Samora Correia

A SAD do Grupo Desportivo de Samora Correia oficializou uma nova equipa técnica para a equipa de futebol sénior, com Rui Pereira a assumir o comando da formação sénior, depois da saída do treinador Filipe Moreira.

O Grupo Desportivo Samora Correia anunciou na sexta-feira, 28 de Novembro, a nova equipa técnica que assume o comando da equipa sénior, numa resposta à saída de Filipe Moreira, que deixou o clube para integrar o projecto do Atlético Clube da Malveira.

A SAD (Sociedade Anónima Desportiva) para o futebol sénior confirmou que o novo treinador principal é Rui Pereira, que passa a liderar a estrutura desportiva e a definir a estratégia competitiva para o resto da época. Acompanhá-lo-ão Miguel Silva como treinador de guarda-redes, Tomás Damião como preparador físico e os adjuntos Francisco Silva e Pedro Duarte, completando uma equipa que o clube descreve como “unida, competente e comprometida com o projecto”.

A apresentação formal surge menos de dez dias depois da saída de Filipe Moreira, que esteve apenas três jogos à frente da equipa. O técnico comunicou à administração do Samora Correia que recebera um convite de outro clube e pediu a desvinculação, prontamente aceite pela SAD, que lhe agradeceu “profissionalismo, dedicação e compromisso”. Minutos antes do comunicado dos ribatejanos, o Atlético Clube da Malveira oficializara já a sua contratação.

Com a nova estrutura fechada e apresentada publicamente, o GD Samora Correia garante que o grupo técnico agora constituído trabalhará para “cumprir os objectivos traçados para a temporada”, reafirmando confiança na liderança de Rui Pereira e na estabilidade agora retomada no comando da equipa sénior.