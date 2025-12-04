uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-04
O Mirante Online
Desporto
Tiro com arco do Ateneu Cartaxense com pódios em Vila do Conde
- foto DR

O Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense esteve representado na quarta prova do Campeonato Nacional de Sala, em Vila do Conde, pelo dirigente e capitão de equipa João Henriques e pelos arqueiros Rodrigo Henriques e Francisco Carreira, tendo conquistado dois pódios. Na categoria de Arco Recurvo, no escalão de Cadetes Homens, o Rodrigo Henriques conquistou o primeiro lugar e, no escalão de Juniores Homens, Francisco Carreira alcançou o segundo lugar.

