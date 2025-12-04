uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-04
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.04 1ª página Economia Candidaturas abertas para concurso ...

Candidaturas abertas para concurso de ideias de negócio ARRISCA C

Prazo até 6 de Fevereiro, de iniciativa do projecto INOVC+ , que tem o Tagus Valley como uma das entidades promotoras.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Enquadrando-se nas categorias de Inovação, Inovação Júnior, Inovação Social, Inovação Sustentável, e Inovação em Cultura, Turismo e Património, as candidaturas podem ser promovidas por docentes, investigadores/as, pessoal não docente, bolseiros/as, alunos/as ou ex-alunos/as diplomados/as, de qualquer instituição de ensino superior de Portugal. Uma das categorias - Inovação Júnior – destina-se especificamente a ideias promovidas por alunos/as do Ensino Secundário e Técnico-Profissional (nível IV CE) de Portugal.
Os promotores das ideias de negócio vencedoras nas categorias Inovação, Inovação Social, Inovação Sustentável e na nova categoria Inovação em Cultura, Turismo e Património serão premiados com 2.500€ para o primeiro lugar, 1.250€ para o segundo e 600€ para o terceiro. No caso da categoria Inovação Júnior, os prémios são de 750€, 500€ e 250€, respectivamente.
A 14.ª Edição do ARRISCA C integra-se no programa de acções do projecto “INOVC+: Ecossistema de Inovação para a Transferência de Conhecimento e Tecnologia da Região Centro” e é promovido pelas 23 entidades co-promotoras do INOVC+, onde a TAGUSVALLEY se integra como Parque de Ciência e Tecnologia da Região, lideradas pela Universidade de Coimbra, e co-financiado pelo CENTRO 2030 (FEDER).

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...