Candidaturas abertas para concurso de ideias de negócio ARRISCA C

Prazo até 6 de Fevereiro, de iniciativa do projecto INOVC+ , que tem o Tagus Valley como uma das entidades promotoras.

Enquadrando-se nas categorias de Inovação, Inovação Júnior, Inovação Social, Inovação Sustentável, e Inovação em Cultura, Turismo e Património, as candidaturas podem ser promovidas por docentes, investigadores/as, pessoal não docente, bolseiros/as, alunos/as ou ex-alunos/as diplomados/as, de qualquer instituição de ensino superior de Portugal. Uma das categorias - Inovação Júnior – destina-se especificamente a ideias promovidas por alunos/as do Ensino Secundário e Técnico-Profissional (nível IV CE) de Portugal.

Os promotores das ideias de negócio vencedoras nas categorias Inovação, Inovação Social, Inovação Sustentável e na nova categoria Inovação em Cultura, Turismo e Património serão premiados com 2.500€ para o primeiro lugar, 1.250€ para o segundo e 600€ para o terceiro. No caso da categoria Inovação Júnior, os prémios são de 750€, 500€ e 250€, respectivamente.

A 14.ª Edição do ARRISCA C integra-se no programa de acções do projecto “INOVC+: Ecossistema de Inovação para a Transferência de Conhecimento e Tecnologia da Região Centro” e é promovido pelas 23 entidades co-promotoras do INOVC+, onde a TAGUSVALLEY se integra como Parque de Ciência e Tecnologia da Região, lideradas pela Universidade de Coimbra, e co-financiado pelo CENTRO 2030 (FEDER).