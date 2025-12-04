uma parceria com o Jornal Expresso

Clientes e gestores reais na campanha Novo Banco dirigida a Empresas

Distinguido como “Melhor Banco Comercial” e “Banco Mais Sustentável” em Portugal nos Prémios International Banker 2025.

O Novo Banco apresenta a sua nova campanha dirigida ao segmento de Empresas, sob o mote “O meu banco não fica sentado”, reforçando o seu posicionamento enquanto banco próximo e parceiro das empresas portuguesas.
A campanha destaca a atitude proactiva dos gestores de empresas do Novo Banco, que saem dos balcões para estar onde os desafios realmente estão: no campo, na fábrica, na estrada, na obra, na loja, no hotel, entre muitos outros cenários do dia-a-dia empresarial.
Com esta campanha, o Novo Banco pretende reforçar o seu papel enquanto parceiro estratégico das empresas portuguesas, acompanhando-as de forma contínua em todas as fases do negócio.
O Novo Banco foi distinguido, em Novembro, como “Melhor Banco Comercial” e “Banco Mais Sustentável” em Portugal, nos Prémios International Banker 2025, em reconhecimento do forte desempenho comercial, da inovação centrada no cliente e do papel de liderança na promoção do financiamento sustentável no mercado português, prémios que destacam o seu papel como parceiro estratégico das famílias e empresas portuguesas.

