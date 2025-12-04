uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.12.04

Comprar as prendas no comércio local para valorizar identidade e cultura

Apoiar quem está perto das comunidades, fortalecer a economia e promover o desenvolvimento dos nossos bairros e cidades.

“O Natal é, por excelência, a festa da família, da união, da solidariedade e do amor ao próximo.
Mas é também o tempo de valorizar as nossas tradições e reforçar os laços das nossas comunidades em toda a sua diversidade.
Neste espírito de comunidade gostaria de apelar a que neste Natal realize as suas compras no nosso comércio tradicional local.
O comércio tradicional é um elemento fundamental da identidade e da cultura dos territórios. Comprar no comércio local é apoiar quem está mais perto de nós, fortalecer a economia e promover o desenvolvimento dos nossos bairros e cidades.
Em meu nome e em nome de todo o Executivo da Junta de Freguesia de Alverca e Sobralinho e dos seus trabalhadores, desejo a todos os Alverquenses e Sobralinhenses um Feliz Natal, repleto de paz, saúde e felicidade.
Que o novo ano de 2026 nos traga energia renovada para continuarmos a construir, juntos, um futuro mais próspero e justo para as nossas freguesias.
Um abraço fraterno deste vosso amigo
Carlos Gonçalves
Presidente da Junta de Freguesia de Alverca e Sobralinho”.

