Coruche assinalou aniversário da inscrição da tiragem da cortiça como património imaterial

Coruche celebrou no dia 29 de Novembro o quarto aniversário da classificação da tiragem da cortiça como património imaterial nacional. Para assinalar a data, foi organizado o seminário “Capacitar para Salvaguardar – Montado de Sobro e Cortiça: Um Património Colectivo a Valorizar”, que decorreu no Observatório do Sobreiro e da Cortiça e que reuniu especialistas, instituições e agentes do território. O encontro promoveu um debate sobre boas práticas, sustentabilidade e formas de garantir a transmissão intergeracional do saber associado ao descortiçamento.

O programa integrou sessões técnicas sobre tiragem, recolha de amostras e diferentes metodologias de intervenção no montado, culminando com uma sessão prática e um momento simbólico de apadrinhamento de sobreiros.

Em paralelo, a Casa da Cultura de Mora inaugurou a exposição itinerante “A Tiragem da Cortiça: Antes e Depois”, concebida a partir do acervo do Núcleo Rural de Coruche. A mostra, em exibição até 9 de Janeiro, convida o público a conhecer a história económica da cortiça, a evolução das ferramentas e das técnicas de descortiçamento, bem como a memória das famílias tiradoras e “a forma como o montado moldou a estrutura social e a paisagem do sul do país”.

No balanço destes quatro anos de reconhecimento nacional, a Câmara de Coruche sublinhou que, entre reflexão, prática, divulgação e celebração, o concelho assume o papel de guardião de uma das manifestações culturais mais emblemáticas de Portugal, projectando o montado e a cortiça como marca viva, partilhada e identitária.

A autarquia reforçou ainda que a prática da tiragem “continua a resistir à mecanização e a depender da precisão e da responsabilidade do tirador”, permanecendo enraizada nas freguesias rurais e em famílias que mantêm viva a tradição intergeracional.