Entroncamento quer concentrar animação de Natal no centro para reforçar comércio local

Na última sessão camarária do Entroncamento foram discutidas novas formas de dinamizar a época natalícia na cidade, incluindo mais animação de rua e um maior envolvimento do comércio local.

As actividades festivas do Natal dominaram parte da última reunião de câmara do Entroncamento, com Mário Balsa (PS) a propor um reforço da dinamização dos espaços da cidade nesta época, através da colaboração com os comerciantes, mais animação de rua e outras iniciativas. O vereador defendeu também que a autarquia aposte numa passagem de ano mais próxima da comunidade, sugerindo um evento atractivo na Praça Salgueiro Maia, algo que considera faltar na cidade e que poderia unir mais os munícipes nesta época. “Os munícipes saem do Entroncamento para ir para as passagens de ano em outras cidades da região, pois cá não existe uma que congregue a comunidade”, disse.

O presidente da câmara, Nelson Cunha, explicou que a estratégia para este ano passa por concentrar a iluminação e as actividades no centro comercial da cidade, com o objectivo de atrair mais pessoas, aumentar o consumo local e dinamizar também o domingo, tradicionalmente mais fraco em movimento na cidade. O autarca garantiu que estão previstas animações de rua, a casa do Pai Natal instalado na Praça Salgueiro Maia e um reforço da comunicação com os comerciantes, para que possam adaptar as suas estratégias e aproveitar o fluxo de visitantes.

Rui Madeira (PSD) defendeu, por sua vez, a recuperação dos vales de comércio, que já existiram no passado, sublinhando que beneficiariam tanto comerciantes como consumidores. Nelson Cunha confirmou que a autarquia está a estudar a reintrodução dos vales e outras iniciativas ligadas ao Natal, como os cabazes, acrescentando que o executivo está a avaliar as opções que possam reforçar melhor a atractividade comercial nesta época do ano.