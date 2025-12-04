uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-12-04
Montepio está a eleger Órgãos Associativos até 19 de Dezembro

Direito de voto pode ser exercido por correspondência, por meios electrónicos ou presencialmente.

Os associados do Montepio Associação Mutualista têm até 19 de Dezembro para eleger os Órgãos Associativos, para o período 2026/2029, sendo disponibilizadas três formas de exercício do direito de voto: por correspondência, por meios electrónicos ou presencialmente. Os cerca de 492 mil associados aos quais já foi remetido o kit de voto por correspondência dispõem de informação sobre as listas candidatas e podem, assim, eleger a equipa que constituirá a Mesa da Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, assim como a Assembleia de Representantes. Podem votar todos os associados que, à data da convocatória (15 de Setembro de 2025), tinham mais de 18 anos de idade, mais de dois anos de vida associativa e estavam no pleno gozo dos seus direitos associativos, designadamente tendo as quotizações em dia.

