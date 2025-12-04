Moradores de Casais Lagartos queixam-se de estradas por alcatroar há duas décadas

Na sessão camarária do Cartaxo dois moradores alertaram para estradas degradadas, falta de sinalização e até problemas de saneamento na aldeia Casais Lagartos, em Pontével.

Numa sessão camarária do Cartaxo, dois munícipes de Casais Lagartos, em Pontével, trouxeram à reunião problemas que dizem arrastar-se há décadas, apontando estradas por alcatroar, falta de sinalização e até situações de risco para a saúde pública, nomeadamente na Rua das Sesmarias, onde ambos vivem.

O primeiro a intervir, Joaquim Alves, não escondeu o incómodo causado pela colocação de contentores do lixo junto à porta de sua casa “há quase um ano”. O munícipe pediu também o alcatroamento de três vias convergentes — Rua da Volta, Beco dos Campanachos e Rua das Sesmarias — que, segundo afirma, estão degradadas há mais de duas décadas e com partes que ainda são em terra batida. “Com a chuva fica um lamaçal e no Verão é uma poeira constante”, descreveu, acrescentando que a falta de sinalização contribui para que os carros circulem a velocidades elevadas.

Também morador na Rua das Sesmarias, José Oliveira reforçou as dificuldades sentidas na zona, afirmando que a via tem um declive acentuado até à Rua da Volta originando que a velocidade dos carros represente um risco para quem circula na rua. O munícipe afirmou já ter testemunhado vários acidentes na curva da Rua da Volta e pediu a colocação de lombas na zona de cruzamento entre as vias. José Oliveira alertou ainda para um problema de higiene numa casa, onde a falta de esgotos na habitação e uma valeta frequentemente entupida provocam maus cheiros intensos. Joaquim Alves confirmou a situação, explicando que o proprietário nunca chegou a fazer a ligação necessária ao sistema de saneamento e que isto constitui um problema de saúde pública.

João Heitor assumiu o compromisso de investigar a situação dos resíduos domésticos que estarão a ser lançados para a via pública, sem ligação à rede de esgotos ou fossa certificada. O autarca garantiu também que será analisada a possibilidade de instalar lombas e sinalização.