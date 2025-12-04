Obras na EN 248 avançam mas receios aumentam após novo corte de circulação devido à chuva

No melhor dos cenários, as obras de renovação da drenagem e reforço da Estrada Nacional 248, que liga Arruda dos Vinhos a Sobral de Monte Agraço, só devem acabar depois do Natal ou em meados de Janeiro. Investimento de um milhão de euros visa melhorar a segurança e a circulação mas autarcas e utentes receiam que os problemas persistam até à conclusão da intervenção.