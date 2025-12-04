Obras na EN 248 avançam mas receios aumentam após novo corte de circulação devido à chuva
No melhor dos cenários, as obras de renovação da drenagem e reforço da Estrada Nacional 248, que liga Arruda dos Vinhos a Sobral de Monte Agraço, só devem acabar depois do Natal ou em meados de Janeiro. Investimento de um milhão de euros visa melhorar a segurança e a circulação mas autarcas e utentes receiam que os problemas persistam até à conclusão da intervenção.
As obras de reabilitação e renovação do sistema de drenagem da Estrada Nacional 248, no troço que liga Arruda dos Vinhos a Sobral de Monte Agraço, continuam a avançar, mas a meteorologia continua a expor as fragilidades da via. A intervenção, que arrancou no Verão, só deverá ficar concluída no final do ano ou em meados de Janeiro e, até lá, autarcas e utentes temem novos constrangimentos.
A chuva forte originou novamente grandes lençóis de água junto à Quinta das Alagoas, obrigando a mais um corte temporário da circulação e a forçar os condutores a apanhar desvios pelo concelho para unir as duas localidades. A situação, recorrente nos últimos anos, está no centro das preocupações de quem utiliza diariamente a estrada e dos responsáveis autárquicos, que receiam que episódios semelhantes se multipliquem nas próximas semanas.
A empreitada, a cargo da Infraestruturas de Portugal (IP), representa um investimento de cerca de um milhão de euros, abrangendo a construção de muros de suporte e a renovação integral dos sistemas de drenagem. Segundo a Câmara de Arruda dos Vinhos, os trabalhos encontram-se actualmente na fase de estacaria e conforme o calendário previsto inicialmente.
A IP, como O MIRANTE já tinha dado nota, chegou a estudar uma intervenção mais alargada, cuja execução poderia prolongar-se por oito a nove meses mas, após ajustes, decidiu avançar com um projecto mais concentrado, ainda assim orçado em cerca de um milhão de euros. A Câmara de Arruda tem insistido na necessidade de concluir a obra antes do Inverno e recorda que a intervenção na faixa de rodagem será relativamente rápida e não deverá implicar muitos dias de desvio da circulação.