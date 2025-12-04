uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-12-04
Edição de 2025.12.04 Economia Polícia fiscaliza uma centena de co ...

Polícia fiscaliza uma centena de condutores em Alverca do Ribatejo

A Polícia de Segurança Pública fiscalizou mais de uma centena de viaturas na Estrada Nacional 116 em Alverca do Ribatejo e levantou 26 autos de contraordenação, numa operação que visou travar comportamentos perigosos e reforçar a segurança dos condutores. A acção, conduzida pela Divisão da PSP de Vila Franca de Xira, decorreu no dia 20 de Novembro, ao quilómetro 34 da EN116, no âmbito do compromisso contínuo de prevenção de acidentes e fiscalização do cumprimento das normas de trânsito. No total, segundo a PSP, foram verificadas 113 viaturas, resultando na elaboração de 26 autos por diversas infracções. A PSP salienta que estas operações são cruciais para promover hábitos de condução mais seguros e garantir o cumprimento das leis de trânsito, contribuindo para o bem-estar de todos os utentes da via. A força policial reafirma ainda que continuará a realizar iniciativas semelhantes para manter a ordem nas estradas e mitigar riscos associados a conduções perigosas que colocam em causa a segurança dos demais utilizadores.

