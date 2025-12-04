Sons na Adega visita Herdade dos Templários

O Sons na Adega, iniciativa do município de Tomar em parceria com adegas do concelho, vai decorrer na Herdade dos Templários no sábado, dia 6 de Dezembro. Além das provas de vinhos, haverá um concerto de Gospel com o Saint Dominic’s Gospel Choir.

A iniciativa pretende criar um roteiro pelas adegas dos produtores de vinhos certificados existentes no concelho de Tomar, apresentando espectáculos culturais em simultâneo com provas de vinhos e degustação. A Herdade dos Templários está localizada em Valdonas, concelho de Tomar.