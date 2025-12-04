Autarcas de Santarém prestam homenagem a Octávio Oliveira, Bertino Coelho Martins e José Faria

O executivo da Câmara de Santarém, na reunião de 24 de Novembro, cumpriu um minuto de silêncio em memória de Octávio Oliveira, Bertino Coelho Martins e José Faria, personalidades ligadas à vida pública que faleceram durante o mês passado.

Octávio Oliveira, 65 anos, era presidente do Instituto da Segurança Social desde Junho de 2024. Natural de Tramagal, concelho de Abrantes, residia em Torres Novas. Foi quadro superior do Instituto de Emprego e Formação Profissional e secretário de Estado do Emprego em dois Governos, director do Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias de Informação e director do Centro de Formação Profissional para a Indústria da Cerâmica nas Caldas da Rainha. Foi também vereador da Câmara de Torres Novas e teve uma forte ligação ao movimento associativo.

Bertino Coelho Martins, natural de Lapas, Torres Novas, era uma figura incontornável da cultura ribatejana e fez grande parte da sua vida em Santarém, onde, entre outros cargos e missões, foi músico, responsável pela biblioteca municipal e presidente da Junta de Freguesia de Marvila. Foi um estudioso da etnografia e das tradições, com várias obras publicadas. Morreu um dia antes de completar 98 anos.

José Faria foi presidente da Junta de Freguesia do Vale de Santarém e dirigente associativo na freguesia onde viveu, tendo falecido com 82 anos.