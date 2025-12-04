Câmara de Tomar prepara auditoria interna

A intenção da actual gestão da Câmara de Tomar de avançar com uma auditoria a alguns serviços do município marcou a mais recente reunião de câmara, originando um debate entre o presidente Tiago Carrão (PSD) e o vereador da oposição e antigo presidente, Hugo Cristóvão (PS). Tiago Carrão reiterou que a realização de uma auditoria foi um compromisso assumido desde o início do mandato e que o processo já está em curso. “Na primeira reunião de câmara expliquei que esse seria um dos primeiros procedimentos a avançar. O procedimento está a decorrer e trarei toda a informação assim que o processo estiver concluído”, afirmou, garantindo que o âmbito e os serviços abrangidos serão divulgados “a seu tempo”.

Do lado da oposição, Hugo Cristóvão pediu esclarecimentos mais concretos, nomeadamente sobre que serviços serão auditados, que períodos serão analisados, que entidade realizará a auditoria e qual será o custo para o município. O vereador socialista fez ainda questão de sublinhar que os municípios já são alvo de frequentes inspecções por organismos públicos, como a Direcção-Geral das Autarquias Locais, a Inspecção-Geral de Finanças ou o Tribunal de Contas. “Nós não somos contra nenhuma auditoria, nem há nada a esconder. Mas esta iniciativa parece assentar numa ideia populista de que há coisas estranhas e escondidas. Isso não corresponde à realidade”, afirmou Hugo Cristóvão, destacando que a insistência nessa narrativa acaba por prejudicar “a imagem da instituição e dos funcionários, mais do que a dos eleitos”.

Em resposta, Tiago Carrão assegurou que o objectivo da auditoria não é apontar responsabilidades políticas, mas sim criar uma base de trabalho sólida para o futuro. “A auditoria não é contra nada nem contra ninguém. É uma salvaguarda tanto para nós como para quem governou antes. Trata-se de estabelecer um ponto de partida para uma boa gestão”, explicou o autarca.