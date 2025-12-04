uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.12.04

CCDR do Centro distingue territórios amigos da longevidade

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR) atribuiu no passado dia 25 de Novembro, em Castro Daire, a distinção “Territórios da Longevidade” aos 25 municípios da região Centro, que contou com a presença da Secretária de Estado da Acção Social e Inclusão, Clara Marques Mendes. A distinção é entregue aos municípios que se destacam na promoção de condições favoráveis a um envelhecimento seguro, saudável e activo. Dos 25 municípios, um é do Médio Tejo, oito são das Beiras e Serra da Estrela, oito da Região de Coimbra, três da Região de Aveiro, dois da Região de Leiria, dois de Viseu Dão Lafões e um da Beira Baixa.
Com o apoio técnico-científico da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a CCDR Centro desenvolveu uma actualização da metodologia da 1.ª edição para identificar os municípios mais amigos da longevidade. Estes territórios oferecem e promovem contextos económicos, sociais, culturais, de participação, aprendizagem ao longo da vida e apoio que permitam uma vida saudável, plena e feliz em todas as etapas da vida, em especial para a população sénior. O método utilizado integra duas componentes. A primeira, uma componente estrutural baseada em indicadores estatísticos que reflectem o conceito de comunidades pensadas onde as pessoas possam envelhecer com saúde, bem-estar, autonomia e qualidade, independentemente da idade ou condição física e mental. A segunda, uma componente conjuntural que reflecte as dinâmicas locais tendo por base as boas práticas apresentadas ao Prémio de Boas Práticas de Envelhecimento Activo e Saudável na região Centro.

