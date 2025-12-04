uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.12.04

Ismael Jerónimo assume Gabinete de Apoio à Presidência em Alenquer

Executivo socialista da Câmara de Alenquer nomeou Ismael Severino Jerónimo como chefe do Gabinete de Apoio à Presidência. A escolha recai sobre o actual presidente da União das Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana, que passa a exercer o cargo em regime de não permanência.

O executivo socialista na Câmara Municipal de Alenquer nomeou Ismael Severino Jerónimo como chefe do Gabinete de Apoio à Presidência. Ismael Severino Jerónimo foi eleito presidente da União das Freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana (PS), cargo que passa a exercer em regime de não permanência, tal como o restante executivo da junta.
De acordo com a lei, o exercício de funções de chefe de gabinete cessa automaticamente com o termo do mandato do presidente da câmara. O despacho vai ainda ser publicado em Diário da República. De referir que no gabinete de apoio à vereação foram nomeadas como secretárias Andreia Ferreira e Ana Isabel Carvalho. No mesmo gabinete Maria Barbosa e Santos fica como adjunta. O executivo municipal tem como vereadores Cláudia Luís, que transitou do anterior mandato, e Paulo Matias que é também vice-presidente. Os pelouros com a atribuição definitiva de funções ainda estão por distribuir.

