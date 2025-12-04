Novo executivo da Junta de Samora Correia com funções distribuídas

O presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Jorge Paiva, definiu a distribuição de funções e pelouros do novo executivo, bem como os horários de atendimento à população. O autarca detém sob a sua alçada a Coordenação Geral e Recursos Humanos, o Gabinete de Inserção Profissional (GIP), Obras, Património e o Tecido Económico e Comércio Local. O atendimento à população é feito às quartas-feiras, entre as 10h00 e as 11h00.

O tesoureiro Ruben Vicente, que assume também as funções de substituto legal do presidente, fica responsável pelos pelouros da Segurança, Movimento Associativo, Cultura e Desporto e Turismo, com atendimento às quartas-feiras, entre as 18h30 e as 19h30. O secretário, Pedro Galrito, fica encarregue das áreas de Novas Tecnologias, Escola de Trânsito, Espaço Internet, Publicidade e Comunicação, Juventude e Tempos Livres, com atendimento às terças-feiras, das 18h00 às 19h00.

A vogal Dina Teresa Coutinho Rodrigues tem sob a sua responsabilidade os pelouros de Educação, Mercados, Feiras, Zonas Verdes e Ambiente, estando disponível para atendimento às quintas-feiras, entre as 18h30 e as 19h30. A vogal Florbela Balbino assegura as áreas da Acção Social, Cemitério, Canídeos, Mobilidade e Trânsito, Saúde e Acessibilidades, com atendimento às quintas-feiras, das 18h30 às 19h30.