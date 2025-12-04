uma parceria com o Jornal Expresso

Obras na Escola Básica de Alpriate vão durar mais de um ano

Obras na Escola Básica de Alpriate vão durar mais de um ano

Há muito que os pais e professores pediam obras na velha e degradada Escola Básica de Alpriate e, após o concurso público, os trabalhos de requalificação e ampliação da escola, de Vialonga, começaram a 17 de Novembro e vão durar 18 meses.
O projecto representa um investimento de 2,9 milhões de euros e integra uma candidatura ao Portugal 2030. A intervenção, recorde-se, prevê a demolição total das actuais instalações e a construção de um novo edifício de dois pisos, com uma área bruta de 1.887,25 m². A futura escola terá a tipologia de um estabelecimento de ensino básico equipado com seis salas para o 1.º ciclo e duas salas destinadas à educação pré-escolar, podendo acolher até 250 alunos.
No piso 0 o novo edifício contará com um gabinete de atendimento, duas salas para o pré-escolar, salas de apoio para educadores e assistentes operacionais, refeitório, polivalente e instalações sanitárias. Já o piso 1 integrará seis salas de aula do 1.º ciclo, uma biblioteca/centro de recursos, sala de actividades extracurriculares, sala de professores, gabinetes de coordenação e de apoio médico/enfermaria, além de instalações sanitárias.
A cobertura será equipada com sistemas de ar condicionado, bem como colectores solares térmicos e painéis fotovoltaicos, reforçando a eficiência energética e contribuindo para a sustentabilidade ambiental do edifício. Para viabilizar os trabalhos a escola foi temporariamente desocupada, tendo sido instalados monoblocos equipados para assegurar a continuidade das aulas e das actividades lectivas sem interrupções.

