 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-04
Edição de 2025.12.04

Orçamento Participativo de Azambuja bate recorde de participantes e aprova oito projectos 

A edição de 2025 do Orçamento Participativo de Azambuja registou o maior aumento de sempre no número de votantes, reforçando o envolvimento da comunidade nas decisões de investimento para o concelho de Azambuja.

O Orçamento Participativo de Azambuja 2025 registou a maior adesão de sempre, confirmando o crescimento desta iniciativa. No total participaram 701 votantes, o que representa um aumento de 706% face ao ano anterior, contabilizando 1113 votos válidos, correspondente a um crescimento de 535% relativamente a 2024.
A edição de 2025 contou com 26 propostas de projectos apresentados pelos munícipes, sendo que os oito mais votados foram aprovados, que correspondem a um investimento total de 111.801 euros. Podem ainda, refere a autarquia em comunicado, vir a ser executados outros projectos, sempre por ordem de votação, desde que exista margem financeira dentro da verba global, fixada em 120 mil euros. Uma possibilidade que pode variar consoante a evolução dos preços de bens e serviços em 2026.
Dos projectos aprovados, dois são para a Escola Básica de Vale do Brejo, em Aveiras de Cima, com a renovação das salas (14.250 euros) e do refeitório e ATL (14.538 euros); a requalificação da fonte em Alcoentre (10.141 euros); a criação de um espaço de lazer “Descobrir e Vivenciar os Casais dos Britos” em Azambuja (14.871 euros); a construção do Parque Canino do Vale da Rosa (15.000 euros) e a requalificação do Parque Recreativo e Desportivo Vale da Rosa em Aveiras de Baixo (15.000 euros); a requalificação do Jardim da Socasa em Azambuja (15.000 euros); e a requalificação do Campo de Futebol 5 dos Casais da Lagoa, em Azambuja (13.000 euros).
A Câmara de Azambuja agradece, na mesma nota, a todos os participantes, realçando que a edição de 2025 é resultado de uma comunidade mais envolvida, informada e participativa, estando comprometida com o desenvolvimento sustentável e equilibrado do concelho.

