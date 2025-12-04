uma parceria com o Jornal Expresso

Regulamento de taxas aprovado em Coruche mas há espaço para melhorias

O executivo municipal de Coruche aprovou por maioria, na reunião de câmara do dia 19 de Novembro, o novo Projecto de Regulamento das Taxas Municipais, mas a decisão foi marcada por críticas feitas pela oposição. O vereador Dionísio Mendes contestou alguns pontos do documento, como a falta de actualização dos custos base que suportam as taxas, a inexistência de maior equilíbrio entre zonas urbanas e rurais e a necessidade de maior sensibilidade social, face ao impacto em famílias e pequenos negócios.
Dionísio Mendes e Osvaldo Ferreira, vereadores do movimento “Volta Coruche 25”, defendem que o documento precisa de ser revisto com maior rigor técnico e de mecanismos transparentes de monitorização e revisão, sublinhando que as actualizações automáticas podem agravar desigualdades.
Apesar das críticas, o documento foi aprovado com os votos a favor do Partido Socialista (PS) e as abstenções dos restantes elementos do executivo municipal. O presidente do município, Nuno Azevedo, comprometeu-se a analisar as sugestões apresentadas em futuras revisões.

