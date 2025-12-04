Santander fecha balcão em Alcanena após 70 anos

Na reunião da Câmara de Alcanena realizada a 24 de Novembro, o encerramento do balcão do Santander na vila foi um dos temas principais de discussão. O vereador Samuel Frazão (PS) questionou se o município já tinha tomado alguma iniciativa para evitar o encerramento anunciado para 12 de Dezembro, mencionando que outras autarquias, como Porto de Mós, já realizaram reuniões para tentar demover decisões semelhantes.

O presidente da câmara municipal, Rui Anastácio, explicou que, logo após tomar conhecimento da notícia na semana anterior — e não directamente pelo banco, mas por clientes — convocou imediatamente uma reunião com responsáveis do Santander, incluindo o gerente local e o director comercial da região Leiria-Fátima. Apesar da reunião, o autarca lamenta a decisão unilateral do banco, que não comunicou com antecedência a intenção de fechar a agência, algo que considera inaceitável, sobretudo numa altura em que Alcanena está a investir milhões em habitação, creches e parque empresarial. “Acho repulsivo a forma como eles geriram este processo. Não acho aceitável que não nos tivessem dito nada com a devida antecedência. E a devida antecedência é seis meses, pelo menos, essas decisões não se tomam de um dia para o outro”, disse.

Rui Anastácio destacou que o Santander está presente em Alcanena há mais de 70 anos e que o banco não deixou explicações satisfatórias sobre a decisão. Informou que o banco pretende deixar apenas máquinas automáticas no local. “Até tive que explicar ao director comercial do Santander que Alcanena já há muitos anos que não faz parte do concelho de Torres Novas, que eles não estão a compreender nem sequer a centralidade que a Alcanena pretende assumir no eixo de Pombal e Santarém, e não podiam escolher pior altura para se ir embora”, sublinhou.

O presidente avisou ainda que o município já pediu formalmente o encerramento das suas contas e da empresa municipal no Santander, mostrando-se pronto para adoptar medidas que podem afectar o relacionamento institucional com o banco. O vereador Samuel Frazão reiterou o apoio da bancada do PS para ajudar a reverter a situação, sublinhando a importância do serviço bancário para a população.