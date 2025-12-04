Agrupamento de Escolas de Benavente distinguido com selo Escola Sem Bullying

O Ministério da Educação atribuiu ao Agrupamento de Escolas de Benavente o selo “Escola Sem Bullying”, certificação que distingue instituições de ensino que implementam políticas consistentes de prevenção e intervenção face a comportamentos de intimidação entre alunos.

O agrupamento destaca que a distinção “reflecte o compromisso e o esforço contínuo” da comunidade educativa na criação de um ambiente escolar seguro, inclusivo e favorável ao desenvolvimento integral de crianças e jovens. O selo “Escola Sem Bullying” é atribuído anualmente pelo Ministério da Educação no âmbito de uma estratégia nacional de promoção da convivência escolar positiva e de combate a todas as formas de violência entre pares.