 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-04
Atleta de 18 anos do Vasco da Gama, em Fátima, morre num acidente em Porto de Mós
José Sousa - foto DR

José Sousa era futebolista da ADRC Vasco da Gama, em Fátima, e faleceu num acidente de motociclo em Porto de Mós.

José Sousa, atleta de 18 anos que pertencia à equipa de juniores da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Vasco da Gama, emblema da freguesia de Fátima, concelho de Ourém, perdeu a vida na quarta-feira, 26 de Novembro, vítima de um acidente com o motociclo em que seguia, na Estrada Nacional 242-4, em Corredoura, Tourões, concelho de Porto de Mós.
José Sousa tinha realizado um treino com a equipa nas instalações em Boleiros, Fátima, e elementos do clube foram deixá-lo a Porto de Mós, concelho onde residia. José Sousa pegou na sua mota para se dirigir a casa e acabou por ter o acidente que lhe roubou a vida. Foi encontrado na manhã de quinta-feira, 27 de Novembro, depois de ter sido dado o alerta às autoridades, por volta das 07h50. A ocorrência mobilizou para o local meios dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica, com um total de nove operacionais e cinco veículos.
Nas suas redes sociais, o ADRC Vasco da Gama recorda a chegada de José Sousa ao clube, em Setembro deste ano: “Mostrou aquilo que muitos demoram anos a conquistar: trabalho, dedicação, humildade e liderança”, lê-se na publicação do clube. A associação diz que José Sousa deixa “um vazio impossível de preencher, mas deixa também um legado enorme. A forma como treinava, como competia, como inspirava quem o rodeava. O Zé será sempre lembrado não apenas como jogador, mas como um membro da nossa família! A ADRC Vasco da Gama está de luto, mas unida na memória de um jovem extraordinário”, refere o clube em comunicado.
Foram várias as instituições desportivas que lamentaram a morte do jovem de 18 anos, como a Associação de Futebol de Santarém, a União Desportiva da Batalha, onde José Sousa jogou durante três épocas, a Associação Desportiva Portomosense, que representou durante quatro épocas nos escalões de formação de infantis e iniciados, ou o Centro Recreativo dos Pinheiros, Leiria, onde também foi atleta de futebol de praia. “O José integrou e capitaneou a primeira equipa de juniores de futebol de praia do Centro Recreativo dos Pinheiros, sendo ele uma referência para toda a equipa, merecendo também a chamada à equipa sénior ainda nesta época”, refere o clube.

