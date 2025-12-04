uma parceria com o Jornal Expresso

Bombeiros de Rio Maior celebram 133º aniversário com cerimónia solene e homenagens

Cerimónia inclui homenagens aos bombeiros falecidos, promoções, distinções e a entrega do prémio “Bombeiro de Mérito 2024”.

Os Bombeiros Voluntários de Rio Maior celebram no dia 8 de Dezembro o 133º aniversário, numa celebração dedicada à memória, ao reconhecimento e ao espírito de missão que caracteriza a corporação e os seus membros. As celebrações começam às 08h15, no quartel-sede, com o hastear da bandeira e às 08h30 há uma romagem ao cemitério municipal para homenagear bombeiros, associados e amigos já falecidos. O programa prossegue às 10h30 com a sessão solene no salão da sede, onde serão realizadas promoções, entregues condecorações e atribuídos prémios a elementos que se distinguiram. Entre os destaques está a entrega do prémio “Bombeiro de Mérito 2024” ao comandante Eduardo Agostinho, reconhecendo o seu contributo e dedicação à corporação. As celebrações encerram com um almoço de confraternização marcado para as 13h00, reunindo bombeiros, família e amigos numa partilha que reforça os laços desta instituição centenária.

