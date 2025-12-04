Detectada legionella nas Piscinas Municipais de Torres Novas

Presença da bactéria está a atrasar a reabertura das Piscinas Fernando Cunha. Instalações já foram alvo de desinfestação e o caso está a ser acompanhado pela delegada de saúde.

As Piscinas Municipais Fernando Cunha, em Torres Novas, vão continuar temporariamente encerradas, não por causa das obras de ampliação, que estão concluídas, mas por ter sido detectada a presença da bactéria legionella nas instalações, revelou esta terça-feira, 2 de Dezembro, o presidente do município, José Trincão Marques. Segundo o autarca socialista, que falava em reunião camarária, o facto de as piscinas terem estado encerradas para obras “originou paragem das águas nas canalizações de água quente”, o que terá sido favorável ao aparecimento da bactéria. A situação está a ser acompanhada pela delegada de saúde que já solicitou análises à água, tendo sido feitas até ao momento as três contra-análises obrigatórias após detecção da presença de legionella. Aguardava-se o resultado da terceira, depois de as duas anteriores terem dado negativo, já depois de terem sido feitas desinfecções e “introduções de jactos de água a altas temperaturas” no sistema de canalização.

José Trincão Marques lamentou que o atraso na reabertura das piscinas municipais esteja a afectar os seus utilizadores, sobretudo atletas de clubes, alguns de alta competição, mas frisou que se trata de um assunto de extrema responsabilidade e que pode acarretar consequências, disse, lembrando o surto de legionella de 2014, em Vila Franca de Xira que causou a morte a 12 pessoas e afectou mais de 300.