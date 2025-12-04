Detido em Abrantes por violência doméstica fica com pulseira eléctronica

Um homem de 65 anos foi detido no concelho de Abrantes por violência doméstica sobre a companheira, também de 65 anos, tendo ficado a aguardar o desenrolar do processo sujeito à medida de coacção de pulseira electrónica, segundo informou a GNR.

A detenção ocorreu no dia 26 de Novembro, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Santarém. “Os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima, sua companheira de 65 anos”, adianta o Comando Territorial da GNR de Santarém.

A GNR deu cumprimento a um mandado de detenção emitido pelas autoridades judiciais, tendo o indivíduo sido detido. Presente ao Tribunal Judicial de Santarém, o homem ficou sujeito às medidas de coacção de proibição de contactar a vítima “por qualquer meio”, de abandonar a residência comum “no prazo de 24 horas” e de se aproximar da mulher. Estas medidas serão vigiadas através de pulseira electrónica.

A GNR lembra que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva, o que pode ser feito através do portal da Queixa Electrónica, do número de emergência 112, dos postos da GNR, da aplicação MAI112 ou do serviço SMS Segurança, destinados a cidadãos surdos.