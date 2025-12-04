uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.12.04 Sociedade

Detido em Abrantes por violência doméstica fica com pulseira eléctronica

Um homem de 65 anos foi detido no concelho de Abrantes por violência doméstica sobre a companheira, também de 65 anos, tendo ficado a aguardar o desenrolar do processo sujeito à medida de coacção de pulseira electrónica, segundo informou a GNR.
A detenção ocorreu no dia 26 de Novembro, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial de Santarém. “Os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima, sua companheira de 65 anos”, adianta o Comando Territorial da GNR de Santarém.
A GNR deu cumprimento a um mandado de detenção emitido pelas autoridades judiciais, tendo o indivíduo sido detido. Presente ao Tribunal Judicial de Santarém, o homem ficou sujeito às medidas de coacção de proibição de contactar a vítima “por qualquer meio”, de abandonar a residência comum “no prazo de 24 horas” e de se aproximar da mulher. Estas medidas serão vigiadas através de pulseira electrónica.
A GNR lembra que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva, o que pode ser feito através do portal da Queixa Electrónica, do número de emergência 112, dos postos da GNR, da aplicação MAI112 ou do serviço SMS Segurança, destinados a cidadãos surdos.

