Detido em Benavente por furto de pinhas

A GNR deteve um jovem de 17 anos e identificou outro de 15 anos por furto de pinhas, no concelho de Benavente. Na sequência de uma denúncia, os militares apanharam os suspeitos no interior de uma propriedade, dia 15 de Novembro, na posse de 186 quilos de pinhas furtadas no valor de 206 euros. A acção culminou na detenção do suspeito de 17 anos e na identificação do jovem de 15 anos e os factos foram comunicados ao Ministério Público e ao Tribunal de Família e Menores de Santarém.