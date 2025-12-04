uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-04
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.04 1ª página Sociedade Escola Dr. Solano de Abreu inaugura ...

Escola Dr. Solano de Abreu inaugura Clube de Rádio Escolar “ESSA On Air”

Escola Secundária Dr. Solano de Abreu inaugurou o Clube de Rádio Escolar “ESSA On Air”, um espaço destinado a dar voz às ideias dos alunos e a reforçar a criatividade e a participação na vida da comunidade educativa.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, em Abrantes, inaugurou no dia 7 de Novembro o Clube de Rádio Escolar “ESSA On Air”, um projecto destinado a dar voz às ideias dos alunos e a promover a informação e a cultura no contexto escolar. A apresentação contou com a presença da vereadora Raquel Olhicas, tendo sido sublinhada a importância da iniciativa enquanto espaço de criatividade, expressão e participação dos estudantes. O clube pretende proporcionar à comunidade educativa um local de aprendizagem e de enriquecimento educativo e pessoal, permitindo que os alunos desenvolvam novas formas de comunicar e de intervir na vida da escola.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...