Escola Dr. Solano de Abreu inaugura Clube de Rádio Escolar “ESSA On Air”

A Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, em Abrantes, inaugurou no dia 7 de Novembro o Clube de Rádio Escolar “ESSA On Air”, um projecto destinado a dar voz às ideias dos alunos e a promover a informação e a cultura no contexto escolar. A apresentação contou com a presença da vereadora Raquel Olhicas, tendo sido sublinhada a importância da iniciativa enquanto espaço de criatividade, expressão e participação dos estudantes. O clube pretende proporcionar à comunidade educativa um local de aprendizagem e de enriquecimento educativo e pessoal, permitindo que os alunos desenvolvam novas formas de comunicar e de intervir na vida da escola.