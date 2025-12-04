uma parceria com o Jornal Expresso

Sociedade

Índice de envelhecimento do concelho do Cartaxo é superior a 22%

A Câmara do Cartaxo está a reforçar a divulgação da Comissão Municipal de Apoio ao Idoso e Dependente, criada para prevenir situações de risco num concelho com um índice de envelhecimento superior a 22%, anunciou o presidente do município, João Heitor. Segundo informa a autarquia, a comissão é um instrumento de intervenção social que integra entidades públicas e privadas com actuação local, incluindo instituições particulares de solidariedade social, unidades de saúde, bombeiros, Protecção Civil, juntas de freguesia, forças de segurança e associações, com o objectivo de garantir que nenhuma “pessoa idosa ou dependente fique isolada ou desprotegida”. “A intervenção é preventiva e coordenada, centrada nos direitos das pessoas idosas e dependentes, garantindo confidencialidade e celeridade na resposta”, afirmou o autarca, sublinhando que qualquer pessoa ou entidade pode sinalizar situações de abandono, isolamento, maus-tratos ou negligência. Entre as principais metas da comissão estão a implementação da política municipal de apoio à população idosa e dependente, a informação e sensibilização para direitos e recursos existentes, a agilização do acesso a serviços essenciais e a intervenção precoce em situações de risco e a defesa da dignidade e dos direitos humanos.

