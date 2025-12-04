Instalação de sirenes de alerta na barragem do Carril

A Câmara de Tomar informa, em comunicado, que os trabalhos de instalação de novas sirenes de aviso e de alerta no Aproveitamento Hidroagrícola do Carril tiveram início a 24 de Novembro. A intervenção é promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).

Os trabalhos incluem ensaios sonoros breves, mas de elevada intensidade, que poderão ser ouvidos pelas populações das freguesias de Junceira, São Pedro de Tomar e União de Freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais. A instalação integra-se nos procedimentos preventivos de segurança, associados a possíveis cenários de emergência, como a eventual ruptura do paredão da barragem. Segundo a Câmara de Tomar, trata-se de uma operação normal e necessária no âmbito da protecção civil.

Numa fase posterior, vão ser desenvolvidas acções de sensibilização pública, destinadas a explicar o significado dos sinais sonoros e os comportamentos a adoptar em caso de alerta. Está ainda prevista a realização de exercícios de simulacro para testar a eficácia do sistema agora instalado. O município agradece a compreensão da população e informa que está disponível para prestar esclarecimentos adicionais através da Divisão de Protecção Civil.