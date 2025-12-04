uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-04
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.04 1ª página Sociedade Luto municipal em Alcanena pela mor ...
Luto municipal em Alcanena pela morte de Luís Azevedo
Luís Azevedo foi presidente da Câmara de Alcanena entre 1996 e 2009 - foto arquivo O MIRANTE

Luto municipal em Alcanena pela morte de Luís Azevedo

A Câmara Municipal de Alcanena decretou três dias de luto municipal pela morte de Luís Azevedo, antigo presidente desse município.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Alcanena decretou três dias de luto municipal pela morte de Luís Azevedo, antigo presidente desse município Luís Azevedo faleceu no dia 30 de Novembro e o corpo esteve em câmara ardente na tarde de 1 de Dezembro no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho. Foi presidente da Câmara de Alcanena entre 1996 e 2009, tendo também exercido funções como vereador no período de 1986-1996.
A nível associativo, Luís Azevedo foi atleta, vice-presidente e presidente da direcção do Atlético Clube Alcanenense, clube que também expressou publicamente o seu pesar. Desempenhou ainda funções nas antigas Associação de Municípios do Médio Tejo e Comunidade Urbana do Médio Tejo, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Resitejo e Tagusgás.
O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, em publicação nas redes sociais, refere que Luís Azevedo deixa um legado de dedicação à causa pública. “Um homem de valores que deixa a sua marca na história da democracia no concelho de Alcanena”, conclui o autarca.

Luto municipal em Alcanena pela morte de Luís Azevedo
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...