 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-12-04
Ourém avança com sistema de videovigilância para reforçar segurança no concelho
Protocolo estabelecido com a Guarda Nacional Republicana prevê que seja o município de Ourém a adquirir e instalar as câmaras de videovigiliância - foto DR

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, assinou na segunda-feira, 24 de Novembro, um protocolo de colaboração com a Guarda Nacional Republicana, para a implementação de um sistema de videovigilância, uma medida que pretende reforçar a segurança pública e apoiar a actuação das forças policiais. A proposta, aprovada em reunião de câmara, tal como um protocolo semelhante com a Polícia de Segurança Pública, define as responsabilidades das entidades envolvidas e os pressupostos de funcionamento do sistema. O objectivo é contribuir para a diminuição da criminalidade e melhorar a eficiência da acção policial, através do uso regulado de câmaras de videovigilância.
A instalação abrangerá espaços públicos estratégicos, incluindo a cidade de Fátima (excepto o Santuário), o Castelo de Ourém, a rotunda do Intermarché, a Praia Fluvial do Agroal, Caxarias, Freixianda, o Complexo Industrial de Freixianda, e diversas zonas industriais do concelho. As câmaras serão adquiridas e instaladas pelo município. O sistema terá como finalidade a protecção contínua da população local, turistas e visitantes, bem como a identificação de suspeitos em caso de crimes, reforçando assim a segurança e o ordenamento em todo o concelho, conclui nota da autarquia.

