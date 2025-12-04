uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-04
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.04 1ª página Sociedade Politécnico de Tomar distinguido co ...

Politécnico de Tomar distinguido com Selo de Qualidade Academia Voluntária

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) voltou a ser distinguido com o Selo de Qualidade Academia Voluntária 2025-2026, pela CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. Trata-se de um reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido pela instituição de ensino superior em prol da prática do voluntariado. O Selo de Qualidade vai ser entregue em cerimónia pública, a realizar na tarde do dia 5 de Dezembro - Dia Internacional do Voluntariado – no Teatro Thalia, em Lisboa. “Esta é uma distinção que orgulha e motiva o IPT para prosseguir com este projecto que pretende incentivar gestos de solidariedade junto da nossa comunidade levando à prática de uma cidadania mais activa e responsável na vida em comunidade”, pode ler-se em comunicado de imprensa. Em 2024/2025, o Politécnico de Tomar contou com 61 voluntários activos, distribuídos por diversas entidades da região.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...