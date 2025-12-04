uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-04
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.04 1ª página Sociedade Santarém atribui bolsas a 50 jovens ...

Santarém atribui bolsas a 50 jovens do ensino superior

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Santarém aprovou um programa de bolsas para apoiar 50 jovens do concelho que ingressaram no ensino superior, num investimento municipal de 75 mil euros, anunciou a autarquia.
Segundo o presidente da câmara, João Leite, a medida pretende reforçar o compromisso com a educação e a formação, criando oportunidades para quem quer estudar e progredir. “Apostar nos jovens é apostar no desenvolvimento do território”, escreveu o autarca numa publicação nas redes sociais, sublinhando que a educação é essencial para “um futuro mais qualificado e competitivo”.
O autarca refere ainda que este apoio, inserido na estratégia municipal de valorização da juventude, destina-se a reduzir obstáculos e dar maior segurança aos estudantes no prosseguimento do percurso académico, garantindo que a educação é “o alicerce do futuro colectivo”.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...