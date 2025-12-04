Santarém atribui bolsas a 50 jovens do ensino superior

A Câmara Municipal de Santarém aprovou um programa de bolsas para apoiar 50 jovens do concelho que ingressaram no ensino superior, num investimento municipal de 75 mil euros, anunciou a autarquia.

Segundo o presidente da câmara, João Leite, a medida pretende reforçar o compromisso com a educação e a formação, criando oportunidades para quem quer estudar e progredir. “Apostar nos jovens é apostar no desenvolvimento do território”, escreveu o autarca numa publicação nas redes sociais, sublinhando que a educação é essencial para “um futuro mais qualificado e competitivo”.

O autarca refere ainda que este apoio, inserido na estratégia municipal de valorização da juventude, destina-se a reduzir obstáculos e dar maior segurança aos estudantes no prosseguimento do percurso académico, garantindo que a educação é “o alicerce do futuro colectivo”.