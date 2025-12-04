uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-12-04
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.12.04 1ª página Sociedade Santarém ensina princípios básicos ...
Santarém ensina princípios básicos de segurança entre a população escolar
Alunos de Santarém aprendem primeiros socorros com os bombeiros - FOTO – CM Santarém

Santarém ensina princípios básicos de segurança entre a população escolar

Câmara de Santarém promoveu mais uma edição do projecto “Crescer em Segurança”, que visa ensinar às crianças do 1º ciclo noções básicas de primeiros socorros e prevenção de incêndios.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Santarém está a dinamizar mais uma edição do projecto educativo “Crescer em Segurança”, promovida pela Divisão de Educação e Juventude em parceria com o Serviço Municipal de Protecção Civil. A iniciativa decorreu nas manhãs de 17 a 21 de Novembro, com a participação das turmas da Escola EB1 de São Bento. Os alunos tiveram oportunidade de se deslocar às instalações da Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém, para terem contacto com actividades ligadas aos primeiros socorros, bem como de combate a incêndios.
O vereador responsável pelo pelouro da Protecção Civil, Bombeiros e Segurança, Emanuel Campos, sublinha a pertinência da iniciativa, referindo que ensinar às crianças noções básicas de primeiros socorros e prevenção de incêndios é investir na segurança de todos. Com este tipo de iniciativas, o município pretende estimular e reforçar uma cultura de segurança entre os mais jovens, que acabam por transportar esses conhecimentos para casa.

Santarém ensina princípios básicos de segurança entre a população escolar
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...