Um dos jovens mortos na Barragem do Cabril é da zona de Santarém

Um casal de jovens na casa dos vinte anos morreu, após a viatura em que se encontravam cair à água na praia fluvial de Pedrógão Grande, na albufeira da barragem do Cabril.

Um casal de jovens na casa dos vinte anos morreu no sábado, 29 de Novembro, quando a viatura em que se encontravam caiu à água na praia fluvial de Pedrógão Grande, na albufeira da barragem do Cabril. Segundo foi divulgado por diversos órgãos de comunicação social, o jovem de 22 anos era da zona de Santarém e a rapariga com quem estava era natural do Porto.
De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil de Leiria, o alerta do acidente foi dado cerca das 21h30 de sábado, com a indicação de que um veículo tinha caído naquela praia fluvial junto à barragem do Cabril, no rio Zêzere. Com o auxílio de uma equipa de mergulhadores, os corpos dos dois jovens foram resgatados da viatura submersa e o óbito foi declarado às 23h53. No local estiveram 16 operacionais, dos bombeiros de Pedrógão Grande, GNR, INEM, Protecção Civil e dos mergulhadores de Cernache do Bonjardim. A Polícia Judiciária está a investigar as causas da ocorrência fatal.

