Usava facas para ameaçar e assaltar moradores à frente de lojas em VFX

Um homem de 40 anos, que se dedicava há vários meses a ameaçar e assaltar moradores de Vila Franca de Xira à porta de estabelecimentos comerciais, durante a noite, foi detido pela polícia e vai aguardar julgamento em prisão preventiva. O suspeito foi detido a 24 de Novembro, pelas 22h30, na freguesia de Vila Franca de Xira, fora de flagrante delito e em cumprimento, por parte da PSP, de mandado emitido pelas autoridades judiciárias. O suspeito é apontado como autor de dois crimes de roubo com recurso a armas brancas, um furto qualificado e um crime de extorsão.

Após conhecimento dos ilícitos, as equipas de investigação criminal da PSP desencadearam diversas diligências que permitiram identificar, localizar e reunir provas que indiciavam de forma robusta o homem pela prática de crimes ocorridos nos últimos meses. A PSP explica que o homem actuava com violência e de forma reiterada, escolhendo locais públicos, frequentemente próximos de estabelecimentos comerciais e seleccionando as vítimas de acordo com a sua vulnerabilidade, sobretudo em horários nocturnos. Para concretizar os crimes, recorria a armas brancas, sobretudo facas e navalhas, com as quais ameaçava as vítimas para as obrigar a entregar o dinheiro que trouxessem no bolso.

No momento em que foi apanhado pelos polícias, tinha na sua posse duas armas brancas e bens que terão sido subtraídos dias antes a outra vítima. O detido possui antecedentes criminais por crimes da mesma natureza e já havia sido detido várias vezes pela PSP, tendo até respondido em tribunal por crimes de natureza semelhante. Após a operação, foi presente ao DIAP da Comarca de Lisboa Norte para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção mais gravosa, de prisão preventiva. A PSP afirma que, com esta detenção, conseguiu dar resposta a “um fenómeno activo especialmente causador de alarme social”, sublinhando que o suspeito visava vítimas particularmente vulneráveis. A polícia acredita que a operação contribui para restabelecer a paz e tranquilidade na zona, garantindo que continuará “atenta e vigilante” para impedir que fenómenos semelhantes se repitam.