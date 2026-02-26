Alenquer leva o teatro a todo o concelho até Abril

A Câmara de Alenquer promove, entre 28 de Fevereiro e 25 de Abril, o ciclo cultural “Vamos ao Teatro”. A iniciativa inclui teatro, circo, comédia e workshops, dirigidos a públicos de todas as idades.

A Câmara Municipal de Alenquer promove, entre 28 de Fevereiro e 25 de Abril, a programação artística “Vamos ao Teatro”, em parceria com a Alenpalco. Este ciclo cultural reúne 37 sessões de 15 eventos distintos, que incluem teatro, circo contemporâneo, comédia, revista, workshops e espectáculos para todas as idades, distribuídos por vários espaços do concelho.

A iniciativa percorre localidades como Alenquer, Carregado, Casais Novos, Ota, Refugidos, Labrugeira, Bairro, Camarnal, Paiol e Aldeia Gavinha, promovendo uma cultura de proximidade e a valorização do movimento associativo. A programação integra propostas dirigidas a diferentes públicos, do infantil aos seniores, incentivando a participação de toda a comunidade. O ciclo inclui ainda o workshop “Iniciação ao Teatro”, destinado a jovens e adultos interessados em desenvolver competências de interpretação.