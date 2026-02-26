Ana Leite Assunção é a primeira mulher a presidir à direcção da SFUS em mais de um século
As eleições na Sociedade Filarmónica União Samorense decorreram com lista única e votação separada por órgãos, ao abrigo dos novos estatutos. Ana Margarida Leite Assunção é a nova presidente da direcção.
Ana Margarida Leite Assunção foi eleita presidente da direcção da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS), tornando-se a primeira mulher a assumir o cargo nos 104 anos de história da colectividade. A sufrágio, que teve lugar no dia 21 de Fevereiro, apresentou-se apenas a Lista A, tendo a direcção sido eleita com 39 votos a favor, seis votos em branco e um voto nulo. Já o conselho fiscal recolheu 42 votos favoráveis, três brancos e um nulo, enquanto a mesa da assembleia geral obteve 40 votos a favor, cinco brancos e um nulo.
Carlos Salvador mantém-se como presidente da mesa da assembleia geral, órgão que integra ainda os nomes de Otelinda Carreira, Beatriz Ferreira, Inês Pederneira, além dos suplentes Bruna Vital e Gonçalo Lemos. João Gomes continua à frente do conselho fiscal, o qual conta ainda com Dora Ramos, Josué Lopes e a primeira suplente Mariana Valério.
A direcção, além da presidente Ana Leite, que transita da vice-presidência da direcção no anterior mandato, é composta ainda por Miguel Gonçalves, Lídia Bexiga, Érica Manuel, Henrique Gonçalves, Cristina da Fonseca, Filipa Salvador, Ana Filipa dos Santos e Matheus Araújo. José Justino, Joana Ferreira, Sofia Gonçalves e Maria Vinhas Roque são suplentes.
As eleições decorreram já sob os novos estatutos da colectividade, que determinam a votação autónoma de cada órgão social, à semelhança do modelo adoptado em eleições autárquicas. O novo regime permite, em teoria, a apresentação de listas distintas para cada órgão, reforçando a sua independência funcional. Fundada em 1921, a SFUS completa 105 anos no próximo dia 10 de Maio e é reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública.