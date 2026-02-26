Ana Leite Assunção - foto DR

Ana Leite Assunção é a primeira mulher a presidir à direcção da SFUS em mais de um século

As eleições na Sociedade Filarmónica União Samorense decorreram com lista única e votação separada por órgãos, ao abrigo dos novos estatutos. Ana Margarida Leite Assunção é a nova presidente da direcção.