Filarmónica Payalvense celebra 130 anos com programa festivo

A Sociedade Filarmónica Payalvense Manoel de Mattos (SFPMM), colectividade da freguesia de Paialvo, concelho de Tomar, assinala no dia 8 de Março o seu 130.º aniversário, com um programa comemorativo. As celebrações têm início às 14h30, com uma missa pelas intenções da instituição. Segue-se uma homenagem no cemitério.

Está ainda prevista a recepção à banda convidada e a realização de uma sessão solene evocativa do aniversário. O ponto alto da tarde será o concerto das bandas. As comemorações incluem também uma arruada pelas ruas de Paialvo. O programa termina com um lanche partilhado e bolo de aniversário. A direcção da associação convida sócios, antigos músicos, entidades oficiais e toda a população a associarem-se às comemorações.