Hip Hop United promete levar milhares a VFX em Junho

A Dance Life Academy anunciou a realização de mais uma edição do Hip Hop United, um dos maiores campeonatos de dança urbana do concelho de Vila Franca de Xira. O evento está agendado para os dias 12, 13 e 14 de Junho no Pavilhão do Cevadeiro. A organização estima a participação de entre 3.000 a 4.000 pessoas, entre atletas e acompanhantes, oriundos de várias zonas do país. Ao longo de três dias, o Hip Hop United promete transformar o Pavilhão do Cevadeiro num palco dedicado à celebração da cultura urbana, reunindo equipas de norte a sul de Portugal.

Além da vertente competitiva, o evento assume-se como um importante dinamizador cultural e económico do concelho, atraindo centenas de jovens e famílias e contribuindo para a actividade do comércio e serviços locais. A forte adesão de participantes do concelho reforça também o impacto do campeonato na promoção do desporto e da expressão artística junto da juventude.