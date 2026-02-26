uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026.02.26 Cultura e Lazer Oficinas gratuitas de dança em VFX

Oficinas gratuitas de dança em VFX até Junho

A Câmara de Vila Franca de Xira anunciou a promoção, semanalmente, até 27 de Junho, nos Centros Comunitários da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria e de Povos – Pólo Cultural, em Vila Franca de Xira, oficinas de dança inclusiva, intitulada “há dança no Bairro”. Dirigidas à comunidade, pretendem desenvolver um trabalho intergeracional, no qual podem inscrever-se gratuitamente todos os que queiram expressar-se através do movimento e promover o seu bem-estar físico, emocional e social.
As sessões, calendarizadas para todos os sábados, assentam nos valores da inclusão, da diversidade e de uma educação artística sem barreiras. Pretende-se promover a participação activa da comunidade, independentemente das habilidades físicas, artísticas ou emocionais. Este convite ao movimento, diz o município, fortalece também os laços sociais e preserva a cultura e a tradição de uma comunidade.

