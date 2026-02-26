Teatro Sá da Bandeira assinala Dia da Mulher em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, apresenta de 6 a 8 de Março a programação artística “Nem Rosas Nem Bombons”, proposta multidisciplinar que visa assinalar o Dia Internacional da Mulher através da criação artística, da reflexão colectiva e do encontro em comunidade. Sara Carinhas e Tiago Fernandes são os co-curadores do projecto e propõem três dias de programação contínua, com conversas, oficinas, exposições, performances, teatro, música e cinema.